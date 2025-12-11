VIDEO: Captan a repartidora rociando gas pimienta en la comida de sus clientes

La trabajadora fue captada en video por el dueño del domicilio, quien aseguró que su esposa sufrió momentos de asfixia y tos tras consumir su comida

INDIANA, ESTADOS UNIDOS.- Una repartidora de comida fue captada rociando gas pimienta en el pedido de sus clientes, mientras colocaba la hamburguesa en la puerta de sus víctima, durante el pasado 7 de diciembre, alrededor de las 12:00 horas. De acuerdo con el periodista Collin Rugg, el padre de familia, identificado como Mark Cardi, se percató que su esposa comenzó a toser repetidamente y jadear supuestamente por ingerir la comida.

A través de 14 News, se difundió el momento en que la joven agresora, quien vestía una chaqueta negra con playera gris, coloca el pedido sobre la puerta, graba la evidencia de su entrega y, con la otra mano, rocía su gas pimienta sobre la bolsa de comida del restaurante de hamburguesas Aubry´s, para segundos después darse a la fuga, hechos ocurridos en el Condado de Vanderburgh, en el estado de Indiana.

🇺🇸 | Una repartidora de comida a domicilio en Indiana fue acusada de rociar gas pimienta sobre el pedido de comida que acababa de entregar. La esposa del cliente comenzó a ahogarse y jadear tras probar los alimentos.pic.twitter.com/8o3FGVAEpP — Informa Cosmos (@InformaCosmos) December 10, 2025

Su esposa se atragantó con la comida

«Me di cuenta que mi esposa empezó a comer y se atragantó, luego de tener un par de mordidas a su comida, la cual terminó vomitando», reveló para 14 News.

Cardin compartió la evidencia en su página de Facebook, donde la trabajadora de cabello azul, donde exigió a las autoridades arrestar a la joven, cuya identidad no ha sido revelada. Sin embargo, la cuenta oficial de Door Dash Help dio a conocer que la trabajadora fue removida de su cargo.

«Tenemos cero tolerancia para este tipo de comportamientos… nuestro equipo se encuentra apoyando a las autoridades para contribuir a las investigaciones», publicó Door Dash.

Repartidora podría pasar 20 años en prisión

De acuerdo con sus declaraciones, Mike consultó la evidencia a través de la cámara de su entrada al percatarse que la bolsa de comida tenía restos de un spray desconocido, imágenes con las que comprobó la presunta agresión que cometió la trabajadora de DoorDash, una aplicación de entrega de comida a domicilio en Estados Unidos.

Collin informó que el caso está bajo investigación por las autoridades locales, el cual podría resultar en cargos por manipulación de productos de consumo, De acuerdo con el título 18 del Código de los Estados Unidos, este delito federal se comete si una persona manipula con «desprecio imprudente» un producto, con el riesgo de causar lesiones corporales a terceros. Las sanciones varían según la gravedad de los hechos, y puede resultar en hasta 20 años de prisión.

