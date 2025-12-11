VIDEO: Confirman que Aleks Syntek está en rehabilitación

El cantante yucateco y su esposa se conocieron en un antro en Ciudad de México a mediados de los años 90

MÉXICO.- El cantante yucateco Aleks Syntek, de 56 años de edad, volvió a ser tema de conversación porque Roberto Cantoral Zucchi, director general de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), habló de él, su recuperación y matrimonio con Karen Coronado durante un breve encuentro con reporteros.

De entrada, el director de la sociedad artística -quien es hermano de la actriz y cantante Itatí Cantoral- dio a conocer ante reporteros de la revista TVNotas que el intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas” (1999) sí está en una clínica de rehabilitación porque vivió un “proceso de ansiedad” debido a la carga de trabajo.

“Obviamente llevó a una situación de estrés, de mucho trabajo. Y, bueno, el cuerpo se resiste. Cayó en un proceso de ansiedad, entonces, los médicos recomendaron que le bajara dos rayitas, que se tranquilizara, que tomara un tiempo. Se fue a una clínica de meditación, rehabilitación, y muy pronto va a estar por nosotros”, dio a conocer Roberto Cantoral Zucchi.

¿Aleks Syntek se está divorciando?

El director general de la Sociedad de Autores y Compositores de México -de la que Aleks Syntek es parte- fue cuestionado acerca de qué sabe del matrimonio del cantante de “Intocable” (2007) con Karen Coronado. De manera precisa, el hermano de Itatí Cantoral dijo que “creo que eso (el divorcio) es una información totalmente incorrecta”.

“Hablé con su esposa, sí”, dijo el directivo de la SACM, quien agregó “creo que eso (el divorcio) es una información totalmente incorrecta porque no tengo conocimiento de ello y siempre he estado en comunicación con su esposa, Karen”.

Finalmente Roberto Cantoral Zucchi destacó que Karen Coronado le ha externado que se mantiene en contacto con Aleks Syntek, pese a que está en pleno proceso de rehabilitación y dijo que desconoce cuándo saldrá de la clínica, ya que esa información únicamente es del conocimiento de la familia del cantante.

“Que están en proceso, que están en plena comunicación, que hay va, va avanzando”.

Cómo conoció Aleks Syntek a su esposa

Aleks Syntek dio de qué hablar en las últimas semanas porque se especuló que se está divorciando de su esposa, Karen Coronado. Incluso surgieron rumores de que el cantante se internó en una clínica para afrontar una crisis personal y emocional debido a los conflictos familiares derivados de las especulaciones de infidelidad.

Hay que destacar que la pareja tiene una longeva historia de amor porque se conocieron a mediados de la década de los 90 en un antro en Ciudad de México. Aleks Syntek tenía 23 años, mientras que su ahora esposa tenía entre 15 y 16 años. Su romance se concretó cuando ella cumplió 18 años y era mayor de edad. Se casaron en 2001.

