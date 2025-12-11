VIDEO: «Gracias por acompañarme», ‘Chicharito’ Hernández dice adiós a Chivas

“Chicharito” Hernández regresó al equipo de donde emigró a Europa en el 2024 para intentar labrar un nuevo éxito, pero las lesiones y el rendimiento no se lo permitieron y, tras un Apertura 2025 con poco éxito, ambos decidieron seguir por caminos diferentes.

Fiel a su estilo de los últimos meses en redes sociales, donde Hernández ha posteado reflexiones, el que alguna vez fue jugador del Real Madrid publicó un video largo donde explicó que, en ocasiones, la gente genera expectativas más allá de lo posible.

“Cuando llegas muy alto comenzamos a idealizar, a ver lo que queremos ver, no lo que verdaderamente es. Ponemos a alguien, algo o una situación en un pedestal tan alto que dejamos de ver la verdad y empezamos a depositar nuestros sueños en otros. Ahí perdemos la paciencia, la objetividad y la conexión real. Se exige ser la mejor versión 24-7 cuando estamos llenos de errores como la persona que nos idealiza”, dijo Hernández en su publicación. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Javier “Chicharito” Hernández (@ch14_)

El exintegrante del Manchester United indicó que, en ocasiones, es más fácil criticar al otro que ver los errores propios:

“Condenar a las personas por sus errores es el verdadero error… equivocarse es inevitable y más si quieres crecer. Lo que diferencia a una persona que ya logró su éxito a otra que no es que el exitoso ha cometido más errores”.

Después de una larga reflexión, Hernández cerró recordando que su historia no termina con su partida de Chivas e indicó que el futbol seguirá siendo parte de su proyecto:

“El exitoso no tiene menos caídas, el exitoso tiene más valentía para levantarse… No soy perfecto, tengo una carrera bendecida llena de errores, malos momentos, miedos y vergüenzas, pero ese soy yo, dispuesto a cambiar, crecer y levantarme de cualquier error”.

“Gracias por acompañarme y por hacerme parte de sus memorias, estoy muy feliz y orgulloso con la maravillosa vida que tengo, y también muy emocionado con lo que se viene en el fútbol”.

El segundo mensaje de Javier Hernández en redes sociales

Javier “Chicharito” Hernández posteó una segunda foto en Instagram en la que escribió:

“Se cierra una etapa que me enseñó fuerza, humildad y valentía. Y empieza otra donde la meta es disfrutar. Vamos por lo nuevo, juntos como siempre!”.

El posteo tuvo respuesta de otros jugadores de la Liga MX, como Víctor Guzmán, quien le escribió: “Éxito hoy y siempre Javier, te deseo lo mejor sea cual sea tu próximo destino”, mientras que Fernando Beltrán dedicó: “Lo mejor siempre Javier! Ídolo por siempre”.

