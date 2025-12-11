VIDEO: Perritos impiden que secuestren un a abuelito en Ecuador

Estos perritos impidieron que un abuelito fuera plagiado por un grupo de cuatro delincuentes que pretendían subirlo a un automóvil

ECUADOR.- Dice un comentario en redes sociales a propósito de este video: «La ayuda siempre viene de quien menos te lo esperas» y así sucedió con este par de perritos que, gracias a su reacción, provocaron que un abuelito no fuera secuestrado por un grupo de cuatro delincuentes que pretendían subirlo a un automóvil para llevárselo.

En un video que se difundió en redes sociales, se ve cómo un grupo de cuatro personas intentan subir a la fuerza a un adulto mayor, quien se resguardó en su vivienda a donde un par de hombres alcanzaron a entrar para llevárselo. En ese momento, los perritos ladraron y asustaron a los secuestradores quienes huyeron rápidamente en el automóvil.

¿Qué pasó con estos perritos?

Todo sucedió en la ciudad de Durán, en la provincia del Guayas, Ecuador. Un hombre de la tercera edad se encontraba en la calle, de acuerdo a lo registrado en un video captado por las cámaras vecinales.

Mientras el hombre caminaba hacia su domicilio, llegó a toda velocidad un automóvil del que descendieron cuatro hombres que se abalanzaron sobre el abuelito para secuestrarlo. Al momento de darse cuenta de la llegada del vehículo, el abuelito corrió hacia el interior de la casa, a donde dos hombres alcanzaron a jalarlo para subirlo al auto.

Al darse cuenta de lo que sucedía, los dos perritos comenzaron a ladrar fuertemente y a intentar saltar sobre los secuestradores, quienes decidieron subir al vehículo para huir. Los dos perritos se quedaron vigilando la casa.

Los valores de las mascotas en un contexto de inseguridad

De acuerdo a los medios de comunicación locales, con este tipo de situaciones se acrecienta el valor de las mascotas en un contexto de inseguridad, aunque colectivos y defensores de animales informan que es muy alto el riesgo de que los animales terminen asesinados por defender su territorio de los delincuentes.

Por otro lado, se indica que los animales también tienen un gran valor en donde se subraya la relación entre humanos y mascotas, algo que puede cambiar en momentos críticos como el que vivió este abuelito en Ecuador.

‼️#ATENCIÓN| En Durán, una pareja de perritos evitó que una banda de delincuentes armados secuestraran a sus dueños en la quinta etapa del recreo; el secuestro fue evitado gracias a los animales. pic.twitter.com/8cv2Ov4mdZ — 🚨ALERTA ECUADOR🚨 (@Alerta_Ecuador7) December 11, 2025

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.