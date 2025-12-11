VIDEO Rescatan a 30 estudiantes poco antes de que escuela se derrumbara por inundaciones en Irak

IRAK.- Un grupo de 30 estudiantes en Irak fueron evacuado de emergencia luego de que un muro de su escuela estuviera a punto de colapsar por las intensas inundaciones que afectan al país. El dramático momento, captado en video, se viralizó rápidamente en redes sociales.

Como se observa en las imágenes, las autoridades locales guían a las jóvenes hacia la parte trasera del plantel para sacarlas a salvo. Mientras las estudiantes corren para cruzar una zona segura, el muro ya debilitado por el agua comienza a ceder.

Apenas las últimas lograron pasar, la estructura se desplomó por completo, evitando una tragedia por cuestión de segundos. El video ha generado conmoción y numerosos comentarios reconociendo la rápida reacción del personal que participó en la evacuación.

Las lluvias extremas e inundaciones causan daños severos en Irak

Las lluvias extremas han dejado al menos dos fallecidos, múltiples heridos y más de 500 viviendas afectadas. Decenas de vehículos fueron arrastrados por la corriente y miles de personas han tenido que desplazarse debido a la magnitud del temporal.

Equipos de emergencia, junto a voluntarios de distintas comunidades, continúan trabajando en labores de búsqueda, rescate y limpieza. Las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en las próximas horas.

Pero, las inundaciones no solo han afectado zonas urbanas y escuelas: también han provocado daños en el Valle de la Paz, el cementerio más grande del mundo, ubicado en la ciudad de Nayaf. Con más de seis millones de tumbas y 1,400 años de historia, este lugar es un símbolo religioso y cultural que atrae a miles de visitantes diariamente. Su deterioro ha generado una profunda conmoción entre residentes y peregrinos.

La fuerza del agua destruyó varias secciones y erosionó el suelo circundante. En la región oriental se reportó el colapso de alrededor de 15 tumbas, algunas dejando restos humanos expuestos, lo que encendió la indignación pública.

Blogueros y activistas acusan a varios sepultureros de haber agravado la situación al enterrar cuerpos en zonas inestables, cerca de los bordes de las colinas, construyendo tumbas en alturas propensas a derrumbarse tras la primera lluvia fuerte. Señalan que no es un problema nuevo: el cementerio ha sufrido incidentes similares en los últimos años, especialmente desde que aumentaron los funerales a más de 200 por día debido a conflictos y epidemias.

