Violencia familiar, el delito más frecuente en Tamaulipas: Observatorio Ciudadano

Se establece que Victoria esta por debajo de la tasa nacional en 6 de los 12 delitos que son analizados por las diferentes instancias de seguridad

TAMAULIPAS, MÉXICO.- De acuerdo al reporte sobre incidencia delictiva al mes de diciembre en Ciudad Victoria que da el Observatorio Ciudadano Tamaulipas, hay un incremento en 3 de los 12 delitos considerados como prioritarios, 1 se mantiene igual y 8 registran reducciones en sus números.

En el documento se destaca que el delito de Violencia Familiar es el delito con mayor ocurrencia con una tasa del 18.33 % y los delitos que aumentaron fueron el homicidio culposo, la extorsión y los delitos sexuales, el delito que se mantuvo sin cambios es el de la extorsión, y los delitos que van a la baja son homicidio doloso, robo con violencia, robo a vehículos, robo a casa-habitación, robo a transeúnte, robo a negocios, robo a ganado, y el de violencia familiar.

Se establece que Victoria está por debajo de la tasa nacional en 6 de los 12 delitos que son analizados por las diferentes instancias de seguridad, mientras que en 3 de los 12 delitos esta por debajo de la tasa estatal, por ejemplo la tasa de homicidio doloso y el homicidio culposo están por debajo de la tasa nacional con un 8.9 %, lo mismo que el secuestro, la extorsión, el robo con violencia, robo a vehículos mientras que delitos como la violencia familiar, representa 1.7 veces la tasa estatal y 1.9 la tasa nacional siendo uno de los delitos con mayor ocurrencia en la zona centro del estado de acuerdo al comportamiento que ha tenido.

Ejemplos de cómo se han comportado los delitos analizados es que en el caso del robo a negocio en octubre se reportaron 17 en Victoria y en todo el año la tasa es de 20.30 robos por mes, en el robo a casa habitación en octubre fueron 20 robos con una tasa de 20.30 por mes , en robo a vehículos en el mes de octubre se registraron 32 denuncias con una tasa de 28.60 por mes, en robo con violencia en octubre fueron 19 casos con una tasa del 13. 70 casos por mes.

En cuanto al homicidio culposo en octubre fueron 4 con una tasa mensual de 3.70, en tanto el homicidio doloso en octubre fueron 2 en Victoria, con una tasa mensual del 2.60, en secuestro hasta octubre solo habido 1 en todo el año con una tasa del 0.00 mensual, y de extorsión fueron denuncias 2 casos con una tasa mensual del 1.20.

Por Salvador Valadez C.