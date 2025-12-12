Canino atropellado en la colonia Sahop permanece bajo observación; diagnóstico es reservado

El canino se quedó internado y hasta el momento su diagnóstico es reservado”, informó.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un canino que fue atropellado por un microbús en la colonia Sahop permanece en atención veterinaria y su estado es reservado.

El director de Ecología y Protección Animal de Ciudad Madero, Eduardo Smith, informó que el reporte le llegó vía WhatsApp por parte de una ciudadana, por lo que de inmediato acudieron al lugar. Al llegar, localizaron al perro afuera de una vivienda, donde vecinos lo habían resguardado.

“Las personas nos ayudaron de manera muy amable a colocarlo en una transportadora para llevarlo a una veterinaria, donde fue recibido y valorado. El canino se quedó internado y hasta el momento su diagnóstico es reservado”, informó.

Agregó que los primeros gastos fueron cubiertos por la ciudadana que hizo el reporte, y que otros habitantes se han sumado para apoyar económicamente la atención del animal, cuyos costos continúan en aumento debido a que sigue bajo observación.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón