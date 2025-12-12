Coepris va sobre las panaderías de Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) intensificó los operativos de verificación en panaderías y establecimientos dedicados a la elaboración de pan, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias durante la temporada decembrina, informó su titular, Mario Rebolledo Urcádiz.

El funcionario explicó que la vigilancia se enfoca en detectar plagas como cucarachas y en revisar la limpieza, la correcta manipulación de alimentos y las condiciones higiénicas en cada local. Subrayó que estos controles buscan reducir riesgos para los consumidores en una temporada donde aumenta la demanda de productos horneados.

Rebolledo Urcádiz confirmó que recientemente se clausuró la panadería de una tienda de conveniencia en el sur del estado, debido a que no cumplía con los requisitos básicos de higiene, situación que derivó en una plaga de cucarachas al interior del área de producción.

El titular de Coepris indicó que la llegada del frío y el incremento en el consumo de pan dulce y otros productos horneados obligan a reforzar las acciones preventivas para evitar riesgos a la salud pública. Señaló que las brigadas sanitarias revisan instalaciones, manejo de alimentos, higiene del personal y conservación de productos.

Detalló que cuando se detectan irregularidades, los negocios reciben un periodo para corregirlas, sin embargo, cuando existe riesgo directo para los consumidores, la autoridad puede aplicar el decomiso de insumos y, en casos graves, proceder a la clausura del establecimiento.

Rebolledo Urcádiz llamó a los panaderos y propietarios a realizar fumigaciones periódicas con empresas certificadas por el Gobierno del Estado, ya que estas cuentan con la capacitación y los requisitos necesarios para garantizar procedimientos efectivos y evitar la presencia de insectos.

