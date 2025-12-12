Cofepris aprueba nueva vacuna sin aguja contra la influenza

La vacuna antiinfluenza trivalente tipo A y B, atenuada, está indicada para personas de 2 a 49 años y se administra por vía nasal, por lo que no requiere agujas

MÉXICO.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó una nueva vacuna nasal contra la influenza. Así lo dio a conocer en un comunicado en el que informa los registros sanitarios otorgados a medicamentos y dispositivos médicos durante el mes de noviembre: un total de 158, así como 18 ensayos clínicos.

La nueva vacuna autorizada es Flumist, del laboratorio AstraZeneca. De acuerdo con el registro otorgado por la autoridad sanitaria federal, se trata de una vacuna antiinfluenza trivalente tipo A y B, atenuada, indicada para personas de 2 a 49 años. La vía de administración de este biológico es nasal, por lo que no se requieren inyecciones para suministrarla.

El registro sanitario de esta vacuna forma parte de las 30 autorizaciones otorgadas por Cofepris a medicamentos entre el 3 y el 28 de noviembre de 2025, entre los que se encuentran 5 tratamientos oncológicos, un tratamiento para el control de colesterol, un antihipertensivo, un tratamiento para la disminución de la presión intraocular elevada, un antirretroviral y un tratamiento para la progresión de la hiperplasia prostática, entre otros.

128 nuevos dispositivos autorizados

En cuanto a dispositivos médicos, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios otorgó 128 registros sanitarios. Entre los insumos autorizados se encuentran un escáner intraoral, una prueba de detección de hepatitis B, un microcatéter guía coronario, placas y tornillos para fijación ósea y un monitor Doppler fetal, por mencionar algunos.

Avala 18 ensayos clínicos

Asimismo, la autoridad sanitaria federal otorgó su autorización a 18 ensayos clínicos, entre ellos 3 estudios fase III: uno para la prevención de migraña menstrual; uno sobre un posible tratamiento para cáncer de pulmón, y uno más dirigido a la atención de pacientes con Parkinson en etapa inicial, entre otros.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.