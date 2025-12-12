Entrega Armando Martínez moderno camión vactor a la COMAPA Altamira

Gracias a las gestiones realizadas ante instancias federales para contribuir con acciones de saneamiento y mejoramiento de la red de drenaje

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Gracias a las gestiones realizadas por el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez ante las instancias correspondientes, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira cuenta con moderno camión vactor, de presión y vacío, que fue entregado por el jefe edilicio en emotivo acto desarrollado en la explanada del Palacio Municipal de Altamira.

Estuvieron presentes el gerente general de la COMAPA Altamira, Dr. Gabriel Arcos Espinosa, el operador Genaro Vázquez, quien recibió las llaves del vehículo, y la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la COMAPA, Lic. Cristina Esqueda Sánchez.

Este camión vactor fortalecerá los trabajos de mantenimiento y desazolve en la red de drenaje, permitiendo proporcionar un óptimo servicio a la ciudadanía.

En su intervención, el gerente general de la COMAPA Altamira, Dr. Gabriel Arcos Espinosa, agradeció al presidente municipal, Dr. Armando Martínez Manríquez, las gestiones efectuadas de este importante beneficio para el organismo y toda la población de Altamira.

Por su parte, el jefe de la comuna altamirense destacó el gran apoyo que Altamira ha recibido de los gobiernos federal y estatal pues anteriormente el gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, entregó un camión de succión y vacío similar, y ahora PEMEX y la compañía Linde facilitan otro vehículo para el mejoramiento de la red hidrosanitaria.

“La vez que estuvo la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo en Altamira se comprometió ayudar en las acciones de saneamiento y hoy así lo vemos. Estamos concluyendo el 2025 de la mejor manera posible y esperamos que el 2026 sea mucho mejor. La COMAPA Altamira tiene una gran responsabilidad pues está trabajando en la reparación de socavones propiciados por las lluvias y líneas de drenaje deterioradas, por lo que este camión es un importante apoyo’’, expresó.

Por. Óscar Figueroa