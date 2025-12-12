Estos trabajadores no entran en la Jornada laboral de 40 horas en México

MÉXICO.- Para 2030, TODOS los trabajadores mexicanos se verán beneficiados con la reforma laboral de las 40 horas, con la que su jornada se verá reducida en 8 horas a la semana. Sin embargo, esta modificación a la Ley Federal del Trabajo tendrá excepciones para un sector y de ello te hablaremos aquí.

La reforma laboral de las 40 horas surgió desde y para la clase trabajadora con propuestas que luchan por esta iniciativa desde el 2023, pues México es uno de los países miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que más horas tienen en su esquema.

La reforma laboral de las 40 horas tendrá excepciones

Debido a ello es que varias iniciativas en beneficio de los trabajadores han sido aprobadas desde el sexenio anterior, como lo son:

Vacaciones de 12 días, desde el primer año cumplido en el centro de trabajo

Incremento al salario mínimo

Jornada laboral de 40 horas a la semana

Esta última ya es una realidad y entrará en vigor a partir del 1 de mayo de 2026, pero será a partir del 1 de enero de 2027 que los trabajadores mexicanos laboren dos horas menos a la semana. Para 2030, la jornada será de sólo 40 horas a la semana, por lo que las empresas deben de probar modelos que permitan la implementación.

Estos trabajadores seguirán trabajando 48 horas a la semana en México, pese a reforma

Sin embargo, en este punto es importante recordar que en México existen dos tipos de trabajadores:

Los que laboran en la Iniciativa Privada Quienes son trabajadores del Estado

Este aspecto es fundamental y no debe de perderse de vista, pues la reforma aplica para quienes laboran en la IP, es decir en fábricas, talleres, empresas y todos aquellos comercios cuyo patrón NO es el estado, por lo que los burócratas o trabajadores del gobierno quedan fuera de la jornada de 40 horas a la semana.

Esta distinción radica a que la reforma se realizará al inciso A del Artículo 123 Constitucional, en el que se define que la jornada laboral de 8 horas diarias para «los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos» y de una manera general, todo contrato de trabajo realizado en la Iniciativa Privada.

Los burócratas y su jornada laboral se encuentra asentada en el inciso B del Artículo 123 Constitucional, la cual no tendrá modificaciones.

