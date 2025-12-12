Federación decidirá pago de agua a Estados Unidos

El secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga, afirmó que la Federación tiene plena facultad para disponer del agua de las presas.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En medio de la tensión diplomática con Estados Unidos por el adeudo del Tratado de Aguas de 1944, el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social en Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, sostuvo que el agua almacenada en las presas de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua está a total disposición de la Federación.

Señaló que si el Gobierno de México determina extraer volúmenes para cumplir con Estados Unidos, los estados deberán respetarlo, ya que la ley lo respalda y la soberanía nacional lo exige.

El funcionario subrayó que no existe propiedad estatal sobre el agua y que ningún gobierno local puede oponerse jurídicamente a una decisión federal relacionada con el cumplimiento del tratado.

“Son aguas nacionales… su administración le compete exclusivamente al Ejecutivo Federal”, reiteró.

Agregó que la Federación tiene plena potestad, pues “si se requiere agua de presas estatales, se tomará”.

Quiroga explicó que la Constitución y la Ley de Aguas Nacionales establecen que todo volumen contenido en presas federales o en cuencas que cruzan por los estados pertenece a la Nación, por lo que cualquier disposición necesaria para resolver la deuda con EE.UU. será tomada desde el ámbito federal.

Sin mencionarlo directamente, dejó claro que la prioridad diplomática podría obligar a México a movilizar recursos de presas ubicadas en los cuatro estados fronterizos, por lo que los gobiernos locales deben actuar con responsabilidad ante este escenario.

“Los acuerdos que se generen tomando en consideración aguas nacionales no son aguas estatales… ahí los estados debemos ser solidarios”, expresó.

El secretario llamó a los gobiernos de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua a respaldar la estrategia que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, especialmente ahora que la administración de Donald Trump ha incrementado la presión con un posible arancel del 5%.

Advirtió que la situación no debe escalar, ya que podría generar afectaciones para diversos sectores productivos.

“La ley dice que será el Ejecutivo Federal quien tome las determinaciones directamente o a través de la Comisión Nacional del Agua”, puntualizó.

Ordenar cuencas y tecnificar riego: el fondo del problema

Quiroga reconoció que la administración del agua en México “colapsó” por años de desorden y por tratar el recurso como “vil mercancía”. No obstante, destacó que la presidenta ha marcado un rumbo claro para resolver la problemática.

En primera instancia, dijo, está el ordenamiento de las cuencas, especialmente la del río Bravo, “hoy en un desorden extraordinario”.

En segunda, la tecnificación del riego, el sector donde más agua se pierde.

Con estos ajustes, México no sólo podría cumplir con Estados Unidos, sino también recuperar estabilidad hídrica a largo plazo, concluyó.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón