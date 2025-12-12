¿Hay vacunas para la influenza H3N2?, esto dice la Secretaría de Salud

Dicho padecimiento conocido como Influenza H3N2 genera síntomas similares a los de la influenza estacional que circula cada año, detalla Salud y explica que su manejo clínico es el mismo

MÉXICO.- Luego de que esta tarde de viernes 12 de diciembre la Secretaría de Salud confirmara el primer caso en México de influenza virus A H3N2 subclado K, una pregunta entre la población nacional ha surgido, y está relacionada sobre la existencia de una vacuna contra dicha enfermedad.

Aquí te informamos qué está pasando en nuestro país con la llamada gripe A H3N2, así como quiénes deben acudir a los módulos de vacunación en el país.

La dependencia federal sanitaria desde el día de ayer, 11 de diciembre, ha exhortado a la población a acudir a los centros de salud y a las unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, entre ellas:

COVID-19

Influenza

Neumococo

¿Quiénes deben ponerse las vacunas contra la influenza?

Lo anterior debe basarse al esquema de cada persona. Además, autoridades mexicanas han señalado que dichas vacunas ayudan a reducir riesgos, prevenir complicaciones y proteger la salud. A continuación te decimos hacia que poblaciones van enfocadas las dosis.

Infancias

Personas adultas mayores

Mujeres embarazadas

Personal de salud y personas con comorbilidades de riesgo

¿Cuáles son los síntomas de la Influenza A H3N2?