¿Hay vacunas para la influenza H3N2?, esto dice la Secretaría de Salud

MÉXICO.- Luego de que esta tarde de viernes 12 de diciembre la Secretaría de Salud confirmara el primer caso en México de influenza virus A H3N2 subclado K, una pregunta entre la población nacional ha surgido, y está relacionada sobre la existencia de una vacuna contra dicha enfermedad.
Aquí te informamos qué está pasando en nuestro país con la llamada gripe A H3N2, así como quiénes deben acudir a los módulos de vacunación en el país.
La dependencia federal sanitaria desde el día de ayer, 11 de diciembre, ha exhortado a la población a acudir a los centros de salud y a las unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, entre ellas:
- COVID-19
- Influenza
- Neumococo
¿Quiénes deben ponerse las vacunas contra la influenza?
Lo anterior debe basarse al esquema de cada persona. Además, autoridades mexicanas han señalado que dichas vacunas ayudan a reducir riesgos, prevenir complicaciones y proteger la salud. A continuación te decimos hacia que poblaciones van enfocadas las dosis.
- Infancias
- Personas adultas mayores
- Mujeres embarazadas
- Personal de salud y personas con comorbilidades de riesgo
¿Cuáles son los síntomas de la Influenza A H3N2?
La gripe H3N2 es una de las variantes más “agresivas” del virus de la influenza tipo A. De acuerdo con el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NIH), ha sido responsable de una de las tres pandemias de influenza registradas en el último siglo.
Los síntomas más habituales de la influenza, incluido el H3N2, son:
- Fiebre
- Tos (frecuentemente seca)
- Dolor de cabeza
- Dolores musculares
- Cansancio extremo
- Escalofríos
- Congestión o goteo nasal
- Dolor de garganta
