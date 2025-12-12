Impulsan iniciativa para incorporar psicólogos en escuelas de Tamaulipas.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una iniciativa busca integrar la figura del psicólogo escolar en los niveles de preescolar y primaria de las escuelas de Tamaulipas.

La propuesta, presentada ante el Congreso local, tiene como objetivo combatir el bullying, la deserción escolar y otros problemas de salud mental que afectan a la población infantil.

El doctor Fernando Hernández Ávila, quien es el promotor de la iniciativa sostiene que es urgente atender estos temas, pues México ocupa el primer lugar mundial en casos de acoso escolar.

Señaló que la incidencia de acoso es alarmante e hizo hincapié en la necesidad de intervención profesional desde la infancia para formar adultos funcionales.

“Es una iniciativa donde se le solicita a los diputados que se incorpore el psicólogo escolar, quien a través de la psico educación hará que el niño entienda conceptos básicos que entiendan el por qué está mal la violencia, el bullying, la deserción escolar, las adicciones. El psicólogo va tener un papel importante en la educación y en la salud mental de los futuros adultos”.

El médico afirmó que la situación no mejora en las aulas, y el acoso va en aumento, pues siete de cada diez niños han sufrido este problema. Además en las redes sociales se publican diariamente casos de bullying, y la zona sur no queda exenta.

Fernando Hernández Ávila subrayó que el bullying reduce el rendimiento escolar, la víctima quiere desertar y de forma subsecuente tiene una etapa de mucho estrés. Esto detona una crisis que incluye depresión y ansiedad, que puede orillar al menor a un estado de suicidio.

“Confiamos en los diputados de que esta iniciativa es para bien, puede ser que los niños de ahorita sean adultos mentalmente funcionales y no es una iniciativa de un partido político, sino que es para todos. Necesitamos un México diferente, un México con adultos mentalmente funcionales y esta iniciativa puede hacer eso”.

Antes de llevar la propuesta al Congreso, Hernández Ávila platicó con el Colegio de Psicólogos de la zona sur de Tamaulipas para que la conocieran y apoyaran con un programa educativo enfocado en las necesidades de preescolar y primaria.

Por. Oscar Figueroa

La Razón