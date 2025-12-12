Influenza H3N2 registra más brotes en Europa y América del Norte; esta es la situación en México

La influenza H3N2 presenta un aumento inusual de casos en Europa y América del Norte, impulsado por la veloz expansión de la variante "K". Ante este escenario, la OPS recomienda la vacunación.

MÉXICO.- La influenza H3N2 mantiene en vilo a varias regiones del mundo debido a su veloz expansión. Ante las alertas internacionales sobre el avance de esta afección, resulta fundamental que conozcas dónde se han registrado incrementos y qué tan cerca se encuentran de México.

Esta denominada “supergripe” afecta principalmente a grupos vulnerables, como infantes y personas de la tercera edad. Por ello, la inmunización sigue siendo la estrategia más eficaz para prevenir el contagio, tal como sugiere la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

¿En qué regiones hay más casos de la influenza H3N2?

La variante «K» se ha convertido en una viajera recurrente con presencia en 34 países. Debes considerar que el impacto global de este patógeno se distribuye de manera desigual, estableciendo focos de alerta en los siguientes territorios, según la Organización Mundial de la Salud (OMS):

Región del Pacífico : El 89% de las secuencias analizadas en esta zona corresponden al subclado específico de la influenza H3N2.

: en esta zona corresponden al subclado específico de la influenza H3N2. Reino Unido : Las autoridades sanitarias británicas han encendido las alarmas tras detectar 420 casos confirmados. En una sola semana, la tasa de positividad escaló al 17.1%.

: Las autoridades sanitarias británicas han encendido las alarmas tras detectar 420 casos confirmados. En una sola semana, Unión Europea : La positividad superó el 10% hace tiempo . La variante «K» representa casi la mitad de los diagnósticos analizados, marcando un inicio de temporada sumamente intenso en Europa.

: La positividad superó el . La variante «K» representa casi la mitad de los diagnósticos analizados, marcando un inicio de temporada sumamente intenso en Europa. Asia: En países como Japón y Corea del Sur, la actividad viral comenzó mucho antes de lo habitual, con tasas que oscilan entre el 8% y el 56%.

A pesar de que los contagios aumentan con rapidez, la severidad de los síntomas como fiebre, tos seca y dolor en el cuerpo se mantiene estable. Los registros sugieren que esta cepa se comporta como una temporada de gripe fuerte convencional y no constituye una emergencia sanitaria.

¿Cuál es la situación de la influenza H3N2 para América del Norte?

La geografía presenta un panorama particular este año. Mientras que el sur del continente permanece estable, Estados Unidos y Canadá enfrentan un escenario distinto, dominado por la prevalencia de la influenza H3N2 en los informes de la OPS.

Predominio viral: En la región norte del continente, este virus se consolida como el agente predominante, desplazando a otras cepas que circulaban previamente durante el invierno.

Tendencia de la variante K: La OPS ratifica un incremento progresivo y constante en las detecciones específicas de este subclado en ambos países septentrionales.

en las detecciones específicas de este subclado en ambos países septentrionales. Actividad al alza : Aunque los niveles iniciales fueron bajos, la propagación de la enfermedad crece impulsada por la identificación de casos en toda Norteamérica.

: Aunque los niveles iniciales fueron bajos, en toda Norteamérica. Contraste regional: A diferencia de lo que sucede en el norte, en América del Sur todavía no se ha reportado la presencia de esta genética viral específica.

¿Qué dice la Secretaría de Salud sobre la influenza H3N2 en México?

Ante la inquietud generada por la “supergripe” en el extranjero, la Secretaría de Salud (Ssa) aclara la situación real del país. Debes prestar atención a estos datos para evitar confusiones:

En México no se ha identificado, hasta el momento, ningún caso confirmado de esta versión específica de la influenza H3N2.

confirmado de esta versión específica de la influenza H3N2. Aunque el virus H3N2 circula anualmente, el linaje que preocupa a Europa aún no ha cruzado al territorio nacional.

Mientras en los países vecinos del norte los casos aumentan, la vigilancia epidemiológica en México continúa sin reportes de esta variante genética por ahora.

¿Qué tan efectiva es la vacuna de la influenza y quiénes deben vacunarse?

El biológico actual representa una defensa robusta para menores y ancianos. Ofrece una protección del 75% contra la hospitalización por H3N2, según las recomendaciones de la OPS para América del Norte.

La organización enfatiza que los adultos mayores son la prioridad absoluta. Debido a que esta cepa impacta con mayor severidad a este grupo, vacunarte es importante para evitar complicaciones que requieran cuidados intensivos.

Mujeres embarazadas y personas con padecimientos crónicos también deben acudir a las unidades de salud. La vacuna es una herramienta comprobada para disminuir la saturación hospitalaria y salvar vidas durante los picos estacionales.

Además de la inmunización, no descuides las medidas básicas de higiene. Lavarte las manos con frecuencia y permanecer en casa si presentas malestares son acciones sencillas que ayudan a frenar la dispersión del virus en tus entornos habituales.

El invierno ha llegado, pero no te encuentras desprotegido. Debido a las vacunas eficaces, puedes transitar esta temporada con mayor tranquilidad, recordando siempre que la prevención es tu mejor escudo.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.