Invitan a Fátima Bosch a estar en La Casa de los Famosos México 2026

La modelo y diseñadora de modas mexicana que ahora ostenta la corona de Miss Universo, podría formar parte del polémico reality show de Televisa

MÉXICO.- Fátima Bosch, la modelo y diseñadora de modas mexicana que ahora ostenta la corona de Miss Universo a lo largo de 2026, fue invitada públicamente por la producción de La Casa de los Famosos México para formar parte de la cuarta edición que se realizará en Televisa.

“Nos encantaría, Fátima, si nos estás viendo, estás invitada a formar parte de La Casa de los Famosos. Por favor, por favor, dile, te dejo mi teléfono y le dices que me llame”, fue lo que dijo la productora María Noguerón durante un encuentro con los medios de comunicación

¿Fátima Bosch entrará en La Casa de los Famosos?

Rosa María Noguerón aseguró que Fátima podría divertirse demasiado si es que decide sumarse a la cuarta temporada, pues supuestamente tiene mucho para decir, para inspirar y para compartir con todas las personas que podrían verla a través de la pantalla chica, y no hay mejor espacio para hacerlo que este.

“Que esté dentro de la casa. Alguien que tiene tanto que decir… Fátima, esta es una invitación formal para que estés en la cuarta temporada. Te vas a divertir. Tú tienes tanto que decir, tanto que inspirar, así que acá te esperamos”, dijo Noguerón

¿Fátima Bosch puede estar en La Casa de los Famosos?

Lamentablemente no es posible que Fátima Bosch forme parte de La Casa de los Famosos, ya que es la responsable de cuidar la imagen de Miss Universo 2026, una institución que basa su trabajo en diversos valores que no concuerdan con lo polémico de un programa tan viral como el de Televisa.

Por todo este año, Fátima formará parte de diversos eventos como embajadora de Miss Universo, muchos de ellos tienen que ver con causas humanitarias o eventos benéficos, así como la representación ante grandes líderes del mundo. Por el momento, Bosch no ha dicho nada sobre la invitación, pero tampoco se espera una respuesta de su parte.

Fátima no puede estar en La Casa de los Famosos México. Crédito: Fátima Bosch | Instagram

¿Qué es La Casa de los Famosos México?

La Casa de Los Famosos México es uno de los proyectos más importantes de los últimos tiempos, debido a que el reality show resulta realmente atractivo para la gente. Son 15 personalidades de la farándula y el internet, nacional e internacional, que conviven durante 60 días, pero son vigilados 24 horas al día.

Esta no es la primera vez que La Casa de los Famosos tenga una reina de belleza en sus filas, ya que durante la tercera temporada estuvo Priscila Valverde, quien fue el segundo lugar del concurso Top Model of the World 2020, además de ser parte de Miss Universo México 2024.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO