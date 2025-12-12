Jurisdicción Sanitaria pidió apoyo a Pánuco para cubrir desabasto de vacuna BCG

La vacuna BCG es crucial para proteger a los recién nacidos contra la tuberculosis meníngea.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La Jurisdicción Sanitaria Número 12 de Altamira recurrió a la Jurisdicción de Pánuco, Veracruz, para cubrir la demanda y evitar el desabasto de la vacuna BCG (Bacilo de Calmette y Guérin) en el municipio.

La estrategia de apoyo interestatal, ayudó para que en los municipios de Altamira, González y Aldama, el desabasto no fuera tan marcado como en otros municipios de la región.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 12, Carlos Arturo Juárez del Ángel, confirmó que, a pesar de la escasez generalizada en otras zonas, Altamira logró mantener la cobertura sin mayores problemas.

“No tuvimos un problema como en otras jurisdicciones. Tuvimos una estrategia al solicitar a otra jurisdicción como fue la de Pánuco, Veracruz, no tenemos ninguna pendiente”

El jefe de la jurisdicción informó que tenían 60 niños pendientes de recibir el biológico., por ello, invitó a los padres que no han vacunado a sus hijos a que los lleven a la unidad de salud.

Lo ideal es que la vacuna BCG se aplique al nacer. Sin embargo, el doctor aclaró que existe un margen de tres meses.

El biológico se envía principalmente al Hospital General de Altamira “Rodolfo Torre Cantú”, al Hospital Integral de Aldama y al Centro de Salud con Servicios Ampliados del municipio de González.

Por. Óscar Figueroa

La Razón