Kilo de jaiba costaría hasta 400 pesos en diciembre

El comerciante de mariscos Luis Vázquez, informó que este producto ya muestra una tendencia al alza debido a la demanda y a las condiciones.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El kilogramo de jaiba podría cerrar el año con uno de los incrementos más altos de la temporada decembrina en la zona sur de Tamaulipas

Según sus estimaciones y el comportamiento de la demanda, la pulpa de jaiba, que actualmente se comercializa entre 280 y 300 pesos el kilo, podría ubicarse entre 350 y 390 pesos por kilo si el incremento alcanza el 25–30 por ciento proyectado.

En tanto, la jaiba cruda, con un precio actual de 100 a 120 pesos por kilo, podría situarse en un rango aproximado de 125 a 156 pesos por kilo tras el ajuste porcentual previsto. Vázquez explicó que estos incrementos responden tanto a la demanda propia de la temporada como a la variación en la disponibilidad de la especie.

Aunque la mayoría de los mariscos mantiene precios estables por la mayor producción de especies de agua fría, los productos de agua templada —como la jaiba— tienden a encarecerse ante la escasez. “Se espera que suba un 25 o 30% más o menos”, señaló el comerciante.

Pese a este panorama de precios, diciembre continúa siendo un mes de movimiento para el sector, impulsado por las compras de temporada y visitantes que llevan mariscos a sus ciudades. No obstante, el alza prevista en la jaiba podría afectar el presupuesto de familias que incluyen este producto en sus cenas y platillos tradicionales.

El comerciante agregó que el comportamiento de precios dependerá de la afluencia de compradores en las próximas semanas, pero anticipó que la jaiba será uno de los productos con mayor variación durante el cierre del año.

Por. José Luis Rodríguez Castro /Expreso La Razón