Llego Santa a Diputados Federales

EL RESBALÓN / MARIO ALBERTO PRIETO

Una vez más vemos que los morenos, a nivel nacional, se pasan por sus piececitos la llamada y tan afamada “Austeridad Republicana”, que ha sido una bandera de la 4T. Pues más de la mitad de los 500 integrantes de la llamada Cámara Baja recibieron una compu: MacBook Air para “trabajar”.

Mi pregunta es: ¿pero cuándo la van a utilizar, si sabemos que la mayoría de ellos no trabajan? Son unos levantadedos y calientasillas.

Este “regalito” se los trajo Santa única y exclusivamente a los integrantes de la bancada guinda. Nada más para que vea que en campaña todos los políticos prometen una cosa y, finalmente, llegando, les vale “M”, porque se creen los dueños del dinero del pueblo.

Este aparatito, de nombre MacBook Air, es de 13 pulgadas y 256 GB de almacenamiento. O sea, van a andar “freseando” en el Congreso, lo cual resulta totalmente contradictorio, porque se supone que los morenos son anti-fifís y ahora han caído en las mismas mañas del PRI.

Checando en la tienda oficial de Apple, este modelo tiene un valor de 24,999 pesos. Ojalá les hayan explicado su costo a los señores diputados, para que la valoren y no la vayan a usar de adorno en sus casas o la vayan a arrumbar en la cajuela de su coche.

Porque, la neta, hay uno que otro diputado federal que se ve que es más burro que la sal. Le aseguro que si les pregunta la tabla del cero o les dice que se sepan el Himno Nacional completo, no se lo saben.

Este dato es muy interesante: en total, el partido en el poder habría “obsequiado” a sus legisladores 6 millones 324,747 pesos en equipo de cómputo. Y, por supuesto, que alguien hizo negocio vendiéndoles estas computadoras como proveedor consentido.

Según el diputado Ricardo Monreal, los aparatos no son un regalo, sino un préstamo, y serán devueltos al término de la legislatura. Pero ¿usted cree que las van a regresar? Ni en sus sueños lo van a hacer.

Y por si fuera poco: los diputados pasarán de ganar 79,000 pesos a 113,000 pesos al mes. Además, recibirán un aguinaldo de 40 días, es decir, 140,504 pesos en 2025. Para 2026 recibirán un aguinaldo de 147,438 pesos.

No es posible que continúen este tipo de lujos y apapachos a los diputados, que nos salen muy caros al pueblo, y no se vale que se hagan regalos a personajes que son parte de la improductividad de este país. Mientras tanto, que el pueblo se siga muriendo de hambre.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON LA PLACA DEL KIOSKO DE MADERO?

Resulta que, extrañamente, desapareció una placa conmemorativa por la inauguración del kiosco de la plaza Isauro Alfaro. Ahí llevaba el nombre del entonces alcalde en turno, Adrián Oseguera Kernion, y ahora ya no hay nada: quedó huérfano el kiosquito.

No puede ser posible que la zona sur de Tamaulipas aparezca entre las ciudades más seguras del país y que se roben esta placa, a unos pasos de la Casa de Gobierno.

Es el corazón de Ciudad Madero y desaparece tranquilamente esta placa. Tacha para las corporaciones policiacas, porque no están haciendo bien su trabajo.

Neta: el que se la llevó, que la regrese; no se pasen de rosca.

POR MARIO ALBERTO PRIETO