México registra el primer caso de Influenza H3N2, confirma la Secretaría de Salud

Autoridades dieron a conocer que este viernes 12 de diciembre una persona dio positivo a esta variante de influenza

MÉXICO.- La Secretaría de Salud informó mediante un comunicado que este 12 de diciembre, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirmó el primer caso de influenza virus A H3N2 subclado K en una persona. Este paciente respondió al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y se encuentra recuperado.

La conocida como super gripe genera síntomas similares a los de la influenza estacional que circula cada año, detalla Salud y explica que su manejo clínico es el mismo y la principal medida de prevención es la vacunación. Por ello no representa motivo de alarma entre la población.

En este sentido el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) mantiene un monitoreo y análisis permanente que permite la detección oportuna de cualquier eventual caso como parte de las acciones preventivas en material de salud pública.

¿Qué es el virus H3N2 y cómo se contagia?

La influenza A H3N2 es un virus variante, también conocido como virus H3N2v que se identificó por primera vez en cerdos de Estados Unidos en 2010, de acuerdo con la Universidad de Guadalajara. Los virus de influenza que normalmente circulan en los cerdos pueden infectar a humanos y cuando esto pasa se denominan “virus variantes“. Este El virus (H3N2) presenta el gen M, el cual ha sido identificado en el virus pandémico H1N1; este gen incrementa la transmisibilidad de humano a humano.

La transmisión de esta enfermedad ocurra al igual que la de cualquier otro tipo de influenza mediante el contacto humano y a través de la saliva.

Para prevenir contagios se deben seguir estas recomendaciones:

¿Cuáles son los síntomas de la influenza H3N2?

Al ser un enfermedad similar a la influenza presenta síntomas similares como son:

Fiebre mayor de 39° C

Dolor de articulaciones

Tos frecuente e intensa

Falta de apetito

Dolor de cabeza

Malestar general

Congestionamiento nasal

Estornudos

Dolor muscular

¿Cómo prevenir contagios de influenza H3N2?

La Secretaría de Salud pide a la población acudir a vacunarse para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, especialmente contra la influenza, Covid-19 y neumococo, ya que estas vacunas reducen el riesgo de contagio y prevención de complicaciones, así como de internamientos.

Se hace un llamado especialmente a proteger la salud de niñas, niños, adultos mayores, personas embarazas, personal de salud y personas con comorbilidades.

En caso de que una persona de positivo a influenza H3N2 se recomienda atenderse de manera temprana, y cuando sea necesario, recibir tratamiento antiviral estándar, así mismo usar cubrebocas y mantener medidas de aislamiento.

