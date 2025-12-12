Mhoni Vidente predijo en enero 2025 que una nueva pandemia llegaría a finales de año

Fue a inicios de este 2025, cuando Mhoni advirtió sobre la llegada de un nuevo y peligroso virus

MÉXICO.- Seguramente te has dado cuenta que durante los últimos días han más personas de lo común enfermas de una fuerte gripe, pues no es algo normal ya que los síntomas son cada vez más intensos, pues, se ha revelado que se trata de la Gripe H3N2, una nueva variante mucho más contagiosa.

Y es que, durante los últimos días se nos ha advertido el incrementar las medidas de cuidado para evitar los contagios de esta nueva cepa, pero, cabe señalar que desde el pasado mes de enero, Mhoni Vidente advirtió de la llegada de este nuevo virus, el cual podría convertirse en una pandemia.

Así predijo Mhoni Vidente la llegada de un nuevo virus

Fue el pasado 13 de enero, cuando Mhoni Vidente a través del programa “Las Predicciones de Mhoni Vidente”, el cual se transmite a través de las redes sociales de El Heraldo de México, que la pitonisa de origen cubano advirtió a la población mundial sobre la llegada de una nueva pandemia a finales del año 2025.

“Sí, eso es definitivo va a haber una nueva pandemia a finales de este año (2025) por eso el Arcángel Rafael va a dominar el año 2025 que es el Arcángel de la sanación, de las relaciones de la estabilidad…”Comenzó a decir Mhoni Vidente

Además, de confirmar que viene una nueva pandemia, Mhoni advirtió sobre los síntomas que traería este nuevo virus, el cual coincide con los que tienen los pacientes que tienen la Gripe H3N2, lo cual vuelve más impactante esta predicción.

“Se visualiza otra pandemia a finales del 2025 que va a ser relacionada con la gripe como fue el COVID pero ahora con problemas estomacales, con vómito, diarrea, como si fuera un rotavirus…así que hay que empezarnos a cuidar”, dijo Mhoni Vidente

Mira su predicción a partir del minuto 21:39

¿Cuáles son los síntomas de la Gripe H3N2?

De acuerdo con varios medios de información especializados en salud, pacientes que han sido diagnosticados con la nueva Súper Gripe H3N2 presentan fiebre alta, tos seca, dolor de garganta, malestares estomacales como vómito y diarrea, además de dolores musculares intensos, fatiga extrema y dolor abdominal.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.