Sheinbaum conversa con el Papa León XIV y lo invita a visitar México en el Día de la Virgen de Guadalupe

MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una conversación telefónica este 12 de diciembre de 2025, fecha en que se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, con Su Santidad el Papa León XIV, a quien extendió formalmente una invitación para que visite el país en el futuro cercano. ￼

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, la mandataria señaló que aprovechó esta ocasión emblemática para dialogar con el Pontífice y reconocer el profundo significado cultural y espiritual que la figura de la Virgen de Guadalupe tiene para millones de mexicanos. ￼

Textual de la presidenta:

“En esta fecha tan especial para el pueblo de México, conversé por llamada telefónica con Su Santidad el Papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país.” ￼

Sheinbaum destacó además que, durante el intercambio, el Papa envió bendiciones y saludos a todos los mexicanos en este día de gran devoción religiosa. Ambos coincidieron en que la Virgen de Guadalupe representa un símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos, más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado mexicano. ￼

Aunque no se han definido fechas específicas para una posible visita, la invitación se realiza en el marco de una relación diplomática y cultural abierta entre México y la Santa Sede, y responde al interés expresado por el propio Pontífice de conocer la Basílica de Guadalupe, según declaraciones previas. ￼

