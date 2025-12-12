Tampico, cuna del Día Internacional del Policía; en 2027 cumplirá un siglo

Ramos Alcocer expresó que en 2027 se cumplirán los 100 años del Día Internacional del Policía y será la actual administración municipal la encargada del festejo.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El reconocimiento mundial a los cuerpos policiales alcanzará un siglo de historia en 2027, y su origen está en Tampico, expresó el cronista adjunto Francisco Ramos Alcocer, quien señaló que la conmemoración nació tras un hecho registrado en el antiguo Palacio Penal de Andonegui.

«En el año de 1927 en el Palacio penal de Andonegui, hubo h en la zafarrancho gendarmes o policías como se conocían en aquel momento sobrevivieron 2 uno de ellos empezó con un proyecto de honrar a los policías caídos y la carrera policíaca de los que guardan el orden así empieza la historia del Día Internacional del Policía surgió en Tampico en 1927»

Dijo que la familia del policía de apellido Vázquez, quien documentó el origen de la fecha quiere donar al Archivo Histórico de Tampico la colección completa relacionada con este episodio.

«Dice que tiene 98 años de historia documental de cómo es que inició el Día del Policía Internacional y quieren donar esos documentos al Archivo Histórico. Estábamos pensando hacer un libro pero como tenemos puras copias entonces cuando nos dijeron eso en vez de tener copias, sobre todo tener acceso a originales: cartas que se mandaron al extranjero, cartas que se mandaron a toda la República Mexicana»

El cronista adjunto expresó que Tampico ha sido escenario de hechos clave en la historia del país y mencionó que la calle Gloria, ubicada al oriente de la ciudad rumbo a la Isleta Pérez, ha cambiado su nombre a calle 2 de enero.

También recordó que durante el 83 aniversario de la Biblioteca Municipal, celebrado el 15 de septiembre de 2025 se encontraron entre los acervos donados documentos históricos relacionados con la policía.

