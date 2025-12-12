Urgen donadores de sangre para salvar la vida de la niña Iris Nahomy

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La familia de la pequeña Iris Nahomy Hernández López lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para solicitar donadores voluntarios de sangre, plasma y plaquetas tipo B+ positivo, necesarios para su tratamiento inmediato. La menor, paciente oncológica, permanece internada en el área de Terapia Intensiva del Hospital Infantil de Tamaulipas y requiere apoyo continuo para estabilizar su estado de salud.

De acuerdo con sus familiares, las reservas actuales no son suficientes para cubrir las transfusiones que la niña necesita, por lo que cualquier persona que cuente con el tipo de sangre requerido podría significar una oportunidad vital para ella. Ante la gravedad del caso, pidieron a la población solidarizarse y difundir la información para llegar a posibles donadores.

Quienes deseen apoyar pueden comunicarse a los números +52 868 907 2961 y 834 30 85706, donde se brinda la información necesaria y se coordina el proceso de donación. También pueden acudir directamente al Hospital Infantil de Tamaulipas o al Banco Estatal de Sangre, ubicado detrás de la Cruz Roja.

Las autoridades del banco sanguíneo recordaron los requisitos indispensables para realizar una donación segura: ayuno mínimo de cuatro horas, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, no estar bajo tratamiento médico, no haber ingerido alcohol y presentar identificación oficial en original y copia. Además, es fundamental que el donador sea completamente sincero durante la entrevista inicial.

El llamado señala que la donación es un acto totalmente altruista que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de quienes atraviesan momentos críticos de salud. En casos de pacientes oncológicos, la necesidad de plaquetas y plasma es constante, por lo que cada donación es invaluable.

La familia de Iris Nahomy pidió a la comunidad unir esfuerzos y mostrar empatía ante la situación. “Sé valiente, dona sangre, dona vida”, expresaron, al insistir en que cualquier gesto de apoyo puede convertirse en una esperanza para la menor y para muchos otros pacientes que dependen de la solidaridad ciudadana.

Por. Raúl López García