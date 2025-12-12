VIDEO: Agentes del ICE se burlan mientras arrollan a manifestantes en Minnesota

¡Jaja! ¡Aniquilación!, se le escucha decir al Agente federal mientras los manifestantes son atropellados

ESTADOS UNIDOS.- El abuso de la fuerza sigue siendo una constante por parte de los integrantes del ICE, ahora en una protesta en Minneapolis, Minnesota usaron su poder para silenciar a un grupo de manifestantes que se expresaba en su contra. Los hechos se registraron el pasado 9 de diciembre y las imágenes se han viralizado por lo insensible.

¡Jaja! ¡Aniquilación!, se le escucha decir a un agente federal cuando un vehículo del ICE atropella a un manifestante lo que desató caos durante una tensa protesta. En las imágenes compartidas en redes sociales se puede ver a un grupo de manifestantes abucheando a los agentes federales.

En varias ocasiones, se puede ver a agentes del ICE rociando con gas pimienta contra ellos, quienes se niegan a despejar la zona cuando se les ordena «salgan de la calle».

Entre risas agentes de lCE atropellan a manifestantes

Durante la protesta un manifestante fue atropellado y derribado por un vehículo del ICE sin identificación. Enseguida se escuchan las risa, «¡Jajaja! ¡Aniquilación!», tras la colisión.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.