VIDEO: Captan a gaseros lanzando cuetes en camión lleno de tanques de gas en EdoMex

Los trabajadores fueron exhibidos mientras circulaban sobre la carretera Ixtlahuaca-Jiquipilco, en el Estado de México, provocando tensión entre los habitantes

MÉXICO.- En pleno festejo de la Virgen de Guadalupe, en redes sociales ha circulado un video donde se muestra el momento en que unos trabajadores de gas lanzan pirotecnia desde un camión en movimiento repleto de tanques, generando indignación y tensión este viernes 12 de diciembre.

De acuerdo con testimonios de redes sociales, los hechos ocurieron en el municipio de Ixtlahuaca perteneciente al Estado de México. Por fortuna no se registraron personas heridas, sin embargo, los habitantes del rumbo han catalogado como un acción irresponsable a los trabajadores.

En las imágenes se observa como desde el vehículo en movimiento lanzan una especie de pirotecnia, únicamente como una forma de celebrar las fechas de diciembre. Un aspecto que alertó a la ciudadanía es que dicho material explosivo se encontraba cerca de los tanques de gas.

«¿Cómo ven a este sujeto? poniéndose en riesgo a si mismo y a la ciudadanía», se lee en una publicación de un grupo ciudadano dedicado a la denuncia

¿Qué peligros pueden causar la pirotecnia?

Las lesiones que pueden causar ocurren con mayor frecuencia en las manos, los ojos, la cabeza, la cara y las orejas; pueden provocar ceguera, quemaduras de tercer grado y cicatrices permanentes. Los fuegos artificiales también llegan a ocasionar incendios potencialmente mortales en casas y vehículos.

Las personas que manipularon estos artificios se deben lavar las manos con jabón.

No utilice objetos ajenos a los juegos pirotécnicos como botellas, cajas o piezas de metal.

Si un juego pirotécnico no funcionó, nunca trate de volver a encenderlo, hay que mojarlo completamente durante 5 minutos, ya que puede activarse y explotar en cualquier momento.

Se debe estar atentos a la caída de residuos de juegos pirotécnicos, hacia tanques de gas, terrenos abandonados o baldíos, ya que pueden incendiarse.

Foto: Cuartoscuro

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.