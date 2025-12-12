VIDEO: Deportista muere tras caer de tres pisos para recuperar una pelota

En el material audiovisual se aprecia a un sujeto caer al vacío ante la mirada de los demás asistentes en el centro deportivo de Malasia, generando un ambiente de pánico y tragedia

MÉXICO.- El deporte vuelve a mancharse por la tragedia ya que el pasado 2 de diciembre al interior de un centro deportivo en Malasia perdió la vida un jugador de pickleball de aproximadamente 32 años de edad, generando un ambiente de pánico tras ser captado por una cámara de seguridad.

En las imágenes se observa como el hombre trató de recuperar una pelota y escaló un barandal, sin embargo, al perder el equilibrio terminó por caer desde un tercer piso, lo que derivó en su muerte. Lo más impactante fue que los mismos visitantes del sitio observaron la muerte del hombre.

Pese a que existía una red de seguridad, esta no aguantó el peso del deportista y terminó cayendo al vacío, incluso en las imágenes se muestra como los testigos se llevan las manos a la cabeza al presenciar la tragedia.

Red de seguridad no aguantó el peso de la víctima

Ante la conmoción, el club anfitrión del evento, el Playa Racquet Club, emitió un comunicado oficial lamentando profundamente el trágico incidente. En el comunicado se exhorta a la ciudadanía a no caer en especulaciones ni faltarle el respeto a la víctima y miembro del centro deportivo.

La noticia tardó varios días en trascender a nivel internacional. Con el tiempo, se divulgaron fotografías de las instalación deportiva en redes sociales. Estas imágenes revelaron la estructura de la malla.

«El fallecido estaba jugando pickleball en el tercer piso y, tras saltar la valla de la cancha para recuperar una pelota, cayó al piso inferior”, detalló la policía.