VIDEO: Peregrinos agreden a automovilista, otros disparan y lesionan a dos personas en CDMX

MÉXICO.- Los casos de dos grupos de peregrinos violentos se registraron en calles de la Ciudad de México (CDMX), cuando avanzaban hacia la Basílica de Guadalupe, en marco del Día de la Virgen, que se festeja este 12 de diciembre.

El periodista Carlos Jiménez dio a conocer lo que sucedió con los feligreses en su paso por la capital del país.

Un hecho se registró en Iztapalapa, mientras que el otro en la alcaldía Gustavo A Madero (GAM), muy cerca de la Basílica; en ambos, los religiosos actuaron de manera violenta, incluso dejando a personas lesionadas por las agresiones que cometieron.

Peregrinos agreden a automovilista en la GAM

Un grupo de peregrinos fue captado actuando de forma violenta en contra de un automovilista, tras, aparentemente, tener un percance vial.

Este hecho se registró en calles de la GAM, casi cuando los feligreses iban a llegar a la Basílica. Ahí, la camioneta en la que iban, tuvo un percance con otro automovilista, razón por la que descendieron del vehículo y, junto a los que iban en moto y otro auto, agredieron al conductor con quien tuvieron el accidente.

Golpearon el auto, le brincaron encima”, se lee en la publicación.

En el video se observa cómo actuaron los sujetos y, cuando escucharon la sirena de una patrulla, decidieron huir.

Disparan y lesionan a pasajeros en Iztapalapa

El otro caso se registró en la alcaldía Iztapalapa, en donde, un grupo de peregrinos discutieorn con un microbusero, dispararon y lesionaron a dos pasajeros.

Según trasciende, los feligreses se dirigían a la Basílica de Guadalupe, en la GAM, pero, en su camino, tuvieron una discusión con el chofer de un transporte público, razón por la que decidieron sacar un arma y disparar.

Los guadalupanos realizaron múltiples detonaciones y lesionaron a un hombre identificado como Edgar ‘N’, así como a una mujer de nombre Verónica ‘N’.

Por este hecho, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX realiza una investigación.

