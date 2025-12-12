Vive Victoria con fe, la fiesta Guadalupana

Miles de fieles abarrotan el santuario de Guadalupe en día de celebración, mandas, llamado a la unidad y derrama económica.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Desde la tarde de ayer 11 de diciembre, miles de católicos comenzaron a abarrotar el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad Victoria, dando inicio a dos jornadas ininterrumpidas de fe y celebración popular.

El fervor guadalupano volvió a desbordarse en los alrededores del templo, donde familias enteras acudieron para cumplir mandas, agradecer favores y participar en una de las tradiciones más arraigadas de la capital tamaulipeca.

Aunque el 12 de diciembre es la fecha oficial de la celebración a la Virgen de Guadalupe, la mayor concentración de visitantes se registra desde un día antes. Peregrinos provenientes de distintos municipios y, sobre todo, de la propia Ciudad Victoria comienzan a llegar desde la tarde del día 11, formando una corriente constante que no se detiene hasta la madrugada.

Como cada año, el entorno del Santuario se transformó en una auténtica verbena popular.

Calles completas se convirtieron en pasillos festivos donde la música, los aromas de antojitos y el bullicio de los visitantes dieron forma a un ambiente que mezcla devoción y celebración.

Puestos de comida, venta de imágenes religiosas, veladoras, juegos mecánicos y artesanías permanecieron activos durante dos días continuos, generando una derrama económica significativa para decenas de familias que dependen de estas fechas para fortalecer sus ingresos.

Comerciantes locales reconocieron que el 11 y 12 de diciembre representan, para muchos, las mejores ventas del año.

La afluencia masiva multiplica la actividad comercial tanto al interior como en las inmediaciones del Santuario, donde se instalan de forma ordenada decenas de puestos autorizados que atienden a los peregrinos desde temprano y hasta altas horas de la noche.

Otro elemento central de la festividad fue la llegada del Fuego Guadalupano, una llama simbólica que recorre por días el camino desde el centro del país hasta esta región del noreste. Custodiado por corredores, clubes religiosos y voluntarios,el fuego ingresó a la ciudad la noche del 11 entre aplausos, vivas y cantos.

Su entrega al Santuario marcó el inicio formal de las actividades religiosas y reforzó el sentido de unidad y continuidad histórica de la devoción guadalupana.

Ya entrada la noche, sobre las escalinatas del templo, se celebró en punto de las 11 la tradicional misa presidida por el obispo de Victoria, Óscar Efraín Tamez Villarreal, acompañado por el presbiterio diocesano.

Ante un atrio completamente lleno, monseñor Tamez llamó a la comunidad a mantener viva la esperanza y la solidaridad, valores que caracterizan a quienes se acercan a la Virgen Morena.

Antes de la ceremonia, el ambiente estuvo marcado por el incesante sonido de los tambores.

Por horas, los grupos de danza hicieron vibrar el lugar con coreografías que mezclan tradición, fe y colorido. Sus trajes vistosos, sonajas y ritmos envolvieron a los asistentes en un espectáculo que año con año reafirma la riqueza cultural que acompaña la devoción guadalupana.

POR ANTONIO H. MANDUJANO

EXPRESO-LA RAZÓN