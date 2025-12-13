Aumento de documentos alterados fue detectado en la Oficialía Primera del Registro Civil de Ciudad Madero.

De acuerdo con el funcionario, presentan inconsistencias en números de libro, folios y datos personales.

Claudio de Leija Briseño, titular de la dependencia, informó que en las últimas semanas han recibido a más ciudadanos que llegan principalmente con actas de nacimiento modificadas digitalmente.

Muchas de estas falsificaciones , comentó , provienen de supuestos gestores que ofrecen “servicios exprés” para obtener actas o corregir CURP, cobrando incluso más de lo establecido por la autoridad.

Algunos de estos intermediarios utilizan herramientas de IA para maquillar documentos y hacerlos parecer legítimos.

“Nos traen actas que no corresponden a nada. Cuando imprimimos una certificada desde el sistema, se dan cuenta de que la que compraron no coincide. Hay personas que llegan hasta molestas pensando que el error es nuestro”, comentó.

Los falsificadores, según dijo, ofrecen actas en 170 pesos y actas de defunción en 150, mientras que en la oficialía cualquier documento tiene un costo oficial de 114 pesos, y 340 cuando se trata de un acta proveniente de otro estado.

De Leija explicó que no existe motivo para que personal del propio Registro Civil participe en estas prácticas, pues los trámites están automatizados y certificados a nivel nacional.

Recordó que actualmente cualquier ciudadano puede imprimir actas de cualquier estado del país en cualquier oficialía conectada al sistema nacional.

En Madero cuentan además con un cajero que imprime documentos de Tamaulipas, mientras que el módulo del edificio Melec, sobre avenida Hidalgo, funciona las 24 horas, lo que elimina la necesidad de intermediarios.

El funcionario hizo un llamado a la población a acudir directamente a las oficinas oficiales para evitar fraudes:

“Traten de buscar siempre la dependencia correspondiente. Ya no hay excusas para caer en estafas.”

Estimó que, aunque no todos los casos pasan directamente por sus manos, personal de ventanilla podría estar detectando entre 10 y 20 actas alteradas.