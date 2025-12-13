Banda sinfónica de Altamira ofrece concierto navideño

El evento busca dar un mensaje de paz, alegría, armonía, pero sobre todo de unidad familiar a todos los asistentes.

La Banda Sinfónica Municipal de Altamira ofrecerá su tradicional Concierto Musical Navideño este domingo 14 de diciembre.

La presentación, a cargo de 38 músicos, tendrá acceso gratuito y se realizará en el patio interior de la presidencia municipal.

El director de la Banda Sinfónica Municipal de Altamira, Gustavo Rueda Arteaga, explicó que este concierto es uno de los más esperados del año debido al repertorio que presentan.

«Este es uno de los conciertos más hermosos que tenemos en el año, pues preparamos diversos números musicales para que nuestro público invitado asista y disfrute de una buena música y más acorde a esta época del año”.

El evento está programado para llevarse a cabo este domingo a las 18:00 horas y entre las interpretaciones musicales que ofrecerán serán desde lo tradicional como son Villancicos, el Burrito Sabanero, Noche de Paz, Navidad y muchos otros más.

“A que se disfrute de la Navidad, con una buena música como la que ofreceremos los que conformamos la Banda Sinfónica Municipal de Altamira, además de que la gente vaya vestida de algo característico de esta bonita época del año”.

Oscar Figueroa

La Razón