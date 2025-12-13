Buscan al conductor que atropelló a un hombre en Avenida de la Industria

Un hombre perdió la vida tras ser impactado por un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas inició una investigación para dar con el responsable del atropellamiento que ocurrió la noche del viernes 12 de diciembre en la Avenida de la Industria de Altamira.

El hecho se reportó cerca del Puente El Barquito y requirió la intervención del Ministerio Público, la Guardia Estatal y la Policía Investigadora.

El reporte del incidente se registró aproximadamente a las 21:35 horas. La Guardia Estatal recibió la alerta del C5 sobre un masculino atropellado.

La información preliminar detalló que un vehículo Ford Focus, color oscuro y sin facia trasera, impactó al hombre y se dio a la fuga.

Agentes de la Guardia Estatal se trasladaron a la avenida, al carril de alta de Norte a Sur, a la altura de la Colonia Miramar.

En el lugar se encontraba el cuerpo de un masculino boca abajo sobre la carpeta asfáltica.

Paramédicos de Bomberos Voluntarios atendieron al hombre, identificado como Alfonso «N», de 54 años, pero informaron que ya no contaba con signos vitales.

Ante el deceso, la Guardia Estatal notificó al Ministerio Público en turno, quien solicitó la presencia de la Policía Investigadora.

Las autoridades se quedaron al resguardo del lugar en espera de la llegada del personal ministerial para realizar las diligencias correspondientes.

Oscar Figueroa

La Razón