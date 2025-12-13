Carro se estampa con poste de concreto

El conductor tuvo suerte al salir ileso del percance.

Con daños en la parte frontal, terminó un vehículo particular que se estrelló contra un poste, en la zona norte de Tampico.

El encontronazo ocurrió la madrugada del sábado, en el cruce de las calles Wisconsin con 10 de la colonia Universidad sur.

El coche involucrado es un Mazda con matrícula de Tamaulipas.

Se presume que el vehículo transitaba por esa zona a velocidad inmoderada, por lo que al llegar a esa intersección, el operador perdió el control del volante para después chocar con un poste de concreto.

La unidad resultó dañada de la parte delantera, además de quedar derramada una gran cantidad de combustible en el pavimento.

El automovilista no sufrió lesión alguna.

Elementos de Tránsito acudieron para tomar conocimiento del accidente.

Bomberos municipales intervinieron para colocar arena sobre el combustible derramado a fin de evitar un nuevo percance.

Benigno Solís/La Razón