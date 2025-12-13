Carro tumba motociclista en la zona norte

El encontronazo se registró en calles de la colonia Nuevo Progreso.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un motociclista fue derribado por un taxi, la noche del jueves en la zona norte de Tampico.

Aunque el carro resultó con daños en la parte frontal, el operador del vehículo de dos ruedas no sufrió lesiones graves.

En ese punto, el Nissan March habilitado como taxi golpeó al motociclista, proyectando al mismo contra el mismo.

Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas llegaron para atender a la persona que sufrió golpes en pierna cadera y espalda así como una contusión en cabeza.

Las lesiones no ponían en riesgo la integridad del mismo.

Más tarde arribaron elementos de Tránsito y representantes de las aseguradoras.

Por Benigno Solís/La Razón