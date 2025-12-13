COMAPA SUR repone pavimento tras rehabilitar red sanitaria en la colonia Unidad Nacional

Estos trabajos se realizaron después de la rehabilitación de aproximadamente 100 metros lineales de un colector sanitario de 36 pulgadas

Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura sanitaria, una vez concluidos los trabajos subterráneos, COMAPA SUR llevó a cabo la reposición de pavimento en la calle Querétaro, en su cruce con Guanajuato, en la colonia Unidad Nacional de Ciudad Madero.

Estos trabajos se realizaron después de la rehabilitación de aproximadamente 100 metros lineales de un colector sanitario de 36 pulgadas, así como la construcción de un nuevo pozo de visita, obras que permitirán mejorar de manera significativa el funcionamiento del sistema de drenaje en este sector.

La reposición de pavimento se efectuó de manera coordinada con el Ayuntamiento de Ciudad Madero y forma parte de un programa de rehabilitación integral de la red sanitaria, cuyo objetivo es atender de fondo la infraestructura subterránea para brindar soluciones duraderas a la población.

Con estas acciones se generan importantes beneficios en materia de salud pública, al reducir riesgos de fugas y escurrimientos; en ecología, al prevenir la contaminación del entorno; así como en movilidad y seguridad vial, al restablecer en óptimas condiciones las vialidades intervenidas.

COMAPA SUR refrenda así su compromiso de trabajar de manera responsable y coordinada para mejorar la calidad de vida de las familias maderenses.