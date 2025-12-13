CONCANACO reforzó la defensa del comercio ante la extorsión

La Confederación reiteró que pondrá a disposición de sus 258 cámaras materiales informativos y herramientas de capacitación, con el objetivo de que ningún negocio cierre sus puertas por miedo a la extorsión.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México) se sumó a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por el Gobierno de México desde el 6 de julio de 2025 y reconoció los avances alcanzados, como la habilitación del número 089 para denuncias anónimas y los operativos en centros penitenciarios para desactivar redes delictivas.

La Confederación informó que las acciones atienden un problema que afecta de manera directa a empresas, comercios familiares y negocios de servicios en todo el país.

En este contexto, CONCANACO subrayó la importancia de la reciente aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la cual homologa criterios a nivel nacional y establece penas de entre 15 y 25 años de prisión. El organismo coincidió con el diagnóstico federal de que la extorsión es uno de los delitos con mayor crecimiento y refrendó su disposición de acompañar la estrategia desde el territorio, con un enfoque preventivo y operativo.

Como parte de este compromiso, la Confederación presentó una guía nacional de acompañamiento con recomendaciones prácticas para enfrentar la extorsión telefónica y presencial, elaborada por su Comisión de Riesgos Empresariales. El documento ofrece lineamientos claros sobre cómo reaccionar ante llamadas de amenaza, qué información evitar proporcionar, cómo documentar los hechos y la importancia de reforzar controles internos y de acceso en los establecimientos, así como de mantener comunicación constante con personal y familiares.

Octavio de la Torre, presidente de CONCANACO SERVYTUR México, advirtió que este delito impacta de forma directa en la economía local y el tejido social: “Las empresas familiares, los comercios de barrio y los negocios de servicios son quienes primero resienten la extorsión: es un delito que rompe el tejido social, frena inversiones y pone en riesgo empleos”.

Por Cynthia Gallardo

La Razón