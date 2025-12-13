Destroza camioneta BMW; choca poste

Un estudiante conducía a exceso de velocidad pierde el control y se proyecta contra un poste metálico

El exceso de velocidad y la falta de precaución fueron las causas por las que un estudiante del colegió Ateneo perdió el control de la lujosa camioneta de sus padres y la impactó de forma frontal con un enorme señalamiento de bandera el cual derribó.

Eran cerca de las 10:00 de la mañana cuando varias llamadas se recibieron al 911 informando sobre este choque contra objeto fijo registrado sobre el bulevar Tamaulipas justo enfrente del Panteón del Refugio.

El reporte del perito de tránsito arrojo que la unidad involucrada es una camioneta de la marca BMW que conducía un jovencito estudiante del Colegio Ateneo.

La lujosa unidad en color negro era guiada de sur a norte sobre carriles centrales del Bulevar Tamaulipas y producto de su velocidad desmedida a las afueras del campo santo perdió el control y se estrelló contra un poste metálico que sostiene un señalamiento de bandera.

Empleados del municipio que pasaban por la zona se detuvieron para desarmar parte de esta señalización ya que tras el golpe cayó sobre los carriles dejando obstruida la circulación.

Al final una grúa se encargó de hacer las maniobras necesarias para llevar la BMW a la plataforma y trasladarla a un corralón.

Fotos y texto

Alejandro Dávila

Expreso-La Razón