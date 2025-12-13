¡El rey de la Mainero!

Deportivo Jovani conquistó el título de la Liga Mainero 91

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El conjunto de Deportivo Jovani se proclamó campeón de la Liga Mainero 91 de Ciudad Victoria, luego de imponerse en la tanda de penales al equipo de HT Quiroz, en una final que se definió tras una serie muy cerrada.

En el partido de ida, ambas escuadras igualaron 2-2, dejando la eliminatoria abierta para el encuentro de vuelta, en el que nuevamente no hubo un ganador en tiempo regular, al concluir con marcador de 1-1.

Por el conjunto de HT Quiroz anotó Marco Sáenz, mientras que Alejandro Montelongo fue el encargado de marcar el gol para Deportivo Jovani.

Con el empate global, el título se definió desde los once pasos, instancia en la que el cuadro naranja mostró mayor contundencia para quedarse con la corona del torneo.

De esta manera, Deportivo Jovani cierra una destacada campaña y levanta el trofeo de la Liga Mainero 91, consolidándose como el mejor equipo de la presente temporada.

Cabe destacar que este torneo organizado por José Ramírez premió con trofeo a los campeones y premio económico y aseguró todo está listo para una edición más y el periodo de inscripciones.

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN