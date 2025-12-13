Garantiza gobierno altamirense espacios deportivos de calidad

El alcalde Armando Martínez Manríquez constató las mejoras en el campo deportivo del Fraccionamiento Los Olivos

Como parte del compromiso del Gobierno Municipal de Altamira por impulsar el deporte y brindar espacios dignos para la convivencia familiar, el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez realizó un recorrido de supervisión por el campo deportivo del Fraccionamiento Los Olivos, donde constató las acciones de rehabilitación efectuadas recientemente.

Durante la visita, el presidente municipal destacó que este espacio deportivo fue rehabilitado con la colocación de porterías nuevas, así como la instalación de alumbrado público, lo que permitirá a niñas, niños, jóvenes y adultos practicar deporte en mejores condiciones y con mayor seguridad.

Armando Martínez Manríquez subrayó que el deporte es una herramienta fundamental para el desarrollo social y la reconstrucción del tejido comunitario, por lo que su administración continuará invirtiendo en infraestructura deportiva en diferentes sectores del municipio.

Asimismo, el alcalde anunció que para el próximo año se contempla la construcción de gradas y sanitarios en este concurrido campo de fútbol, con el objetivo de ofrecer mayor comodidad a jugadores y asistentes.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Altamira refrenda su compromiso de garantizar espacios deportivos de calidad, promoviendo estilos de vida saludables y fortaleciendo la convivencia entre las familias altamirenses.