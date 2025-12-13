Muere Peter Greene, actor de La Máscara; fue encontrado en su departamento de Nueva York

Se desconocen las causas de muerte del actor, quien tenía 60 años al momento de morir; las autoridades lo declararon sin vida en el lugar de los hechos

ESTADOS UNIDOS.- El actor Peter Greene, quien es mundialmente conocido por sus papeles en películas como «La Máscara» y «Pulp Fiction», fue encontrado muerto en su apartamento del Lower East Side este viernes 12 de diciembre de 2025, según confirmó su antiguo representante al diario estadounidense The Post.

De acuerdo con los primeros reportes, informados por los medios locales, Greene, quien tenía 60 años al momento de su muerte, fue encontrado inconsciente en su apartamento de Clinton Street alrededor de las 3:25 de la tarde y fue declarado muerto en el lugar, según la policía y su representante durante diez años, Gregg Edward.

¿De qué murió Peter Greene?

Por otra parte, la periodista Anna Young dio a conocer que será el médico forense de la ciudad quien determinará la causa de la muerte de Greene, por lo que en los próximos días podríamos tener noticias sobre lo que ocurrió en el departamento cuando nadie más estaba presente.

‘Pulp Fiction,’ ‘The Mask’ actor Peter Greene found dead at 60 inside his NYC apartment https://t.co/WJtjWvwMml pic.twitter.com/2BepcUDV3N — New York Post (@nypost) December 13, 2025

¿Quién era Peter Greene?

Peter Greene fue un actor estadounidense que se forjó una sólida trayectoria como actor de carácter, especializándose a menudo en papeles de villano, policía corrupto o personaje de moral ambigua. Su carrera se consolidó fuertemente en la década de 1990, un período en el que participó en varias películas consideradas clásicos de culto.

Sus inicios se remontan a principios de los años 90 con películas como Laws of Gravity y Clean, Shaven, siendo esta última aclamada por la crítica. Sin embargo, su irrupción en la cultura popular se produjo en 1994 con dos papeles icónicos: el sádico policía motorizado Zed en el fenómeno cinematográfico Pulp Fiction de Quentin Tarantino, y el amenazante gánster Dorian Tyrell en la exitosa comedia La Máscara, junto a Jim Carrey.

Continuó su racha de roles memorables en 1995 como Redfoot the Fence en el aclamado thriller Sospechosos Comunes y como un mercenario en Alerta Máxima 2. Estos roles lo establecieron firmemente como un rostro reconocible de Hollywood, ideal para encarnar la amenaza.

A lo largo de los años 2000 y 2010, Greene mantuvo una carrera estable, aunque con un perfil más bajo, apareciendo en filmes como Día de entrenamiento y en numerosas películas independientes de género policial y de acción. También trabajó en televisión en series como Justified, Hawaii Five-0 y Chicago P.D.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO