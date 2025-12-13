Mujer de Los Ángeles se enteró de su embarazo a 3 días antes de tener a su bebé; ¿Por qué no se dio cuenta?

Una mujer dio a luz a un bebé sano que se desarrolló fuera de su útero. El caso fue catalogado como un 'milagro médico' en Los Ángeles.

CIUDAD DE MÉXICO.- Una mujer en Los Ángeles, identificada como Suze López, de 41 años, dio a luz a un bebé que se desarrolló en una zona atípica de su cuerpo. La madre pasó 17 años intentando tener un segundo hijo y no pudo creer el diagnóstico final.

López, quien trabaja como enfermera, se enteró de su embarazo solo unos días antes del nacimiento, ya que la gestación ocurrió oculta tras un gran tumor ovárico . El hospital Cedars-Sinai catalogó el nacimiento como un ‘milagro médico’.

¿Qué es un embarazo ectópico y por qué se dio fuera de la matriz?

Un embarazo ectópico, conocido como la gestación fuera de la matriz, es una condición médica donde el óvulo fertilizado se implanta y crece en cualquier lugar distinto al interior del útero. Este tipo de embarazo representa un riesgo muy alto para la vida de la madre y del bebé.

La condición es sumamente peligrosa porque la implantación ocurre a menudo en órganos vitales o cerca de vasos sanguíneos principales, donde la placenta no puede crecer de forma segura.

El bebé creció cerca del hígado, una gestación de alto riesgo para la vida de la madre/ Especial

En el caso de Suze López, el bebé se desarrolló en un ‘pequeño espacio en el abdomen, cerca del hígado’. El Dr. John Ozimek del hospital Cedars-Sinai explicó que

es casi inaudito que un embarazo en esa posición continúe desarrollándose

.

La gestación pasó inadvertida porque la mujer tenía un quiste ovárico gigante, de más de 20 libras, que ocupaba su útero. A medida que el bebé crecía en el abdomen, empujaba el tumor hacia adelante.

¿Cómo pasó inadvertido el embarazo de la madre?

Suze López no se percató de su embarazo debido a que tenía periodos muy irregulares y algunas molestias abdominales, condiciones que ella asociaba al gran quiste ovárico. Incluso al realizarse la prueba, pensó que era un ‘falso positivo’ o que tenía cáncer de ovario.

El Dr. Ozimek confirmó que el útero de la señora López estaba vacío, pues el bebé se gestaba detrás del quiste ovárico en el abdomen. La gestación pudo haber sido un falso positivo, pero la mujer de 41 años estaba realmente embarazada.

Tres días después de compartir la noticia con su esposo, Andrew, la enfermera comenzó a sentir un fuerte dolor abdominal. Esto la llevó de urgencia al hospital Cedars-Sinai, donde finalmente se confirmó la atípica condición del embarazo ectópico abdominal.

La exitosa operación puso a salvo tanto a la madre como al bebé, a pesar de que el bebé creció detrás del tumor y cerca del hígado. El alumbramiento de un bebé sano en estas condiciones confirmó la increíble rareza del ‘milagro médico’.

Con información de TELEDIARIO