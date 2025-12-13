Operador controla incendio de tráiler en Altamira

Aunque el operador del vehículo controló inicialmente el fuego, la presencia de la unidad detuvo el flujo de vehículos por más de una hora.

Un tráiler sufrió un incendio que se originó en el mofle, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia en el Boulevard de los Ríos, a la altura del puente peatonal de la Universidad Tecnológica (UT) de Altamira.

La unidad R-01 de Rescate Voluntarios acudió al reporte que se recibió vía WhatsApp, el cual alertaba del incendio en el Boulevard de los Ríos y que es la principal vialidad con dirección al Puerto de Altamira.

Al llegar al sitio, el personal de rescate encontró un tráiler cuyo fuego ya había sido controlado por el propio operador.

En el lugar, también se presentaron elementos de bomberos de la central de emergencia del puerto, quienes realizaron las maniobras de enfriamiento para asegurar que el incidente no se reactivara.

El incendio, si bien fue menor, provocó afectaciones importantes al flujo de las unidades de carga.

Oscar Figueroa

La Razón