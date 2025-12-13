Se perdieron mil toneladas de sal

La falta de condiciones secas y la ausencia de equipo adecuado para el rescate del producto agravaron la situación.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Sociedad Cooperativa Salineros del Golfo, ubicada en el ejido Aquiles Serdán de Altamira, registró la pérdida de mil toneladas de sal por la constante lluvia que se presentó durante el año.

Esta afectación repercutió directamente en el inventario, pues la cooperativa, integrada por 27 socios, no tiene suficiente producto para surtir a sus clientes habituales.

El integrante de la Sociedad Cooperativa Salineros del Golfo, Mariano Hernández Ocejo, explicó que la producción de sal depende enteramente de la temporada de seca. Indicó que la lluvia constante impidió el rescate del producto.

“Tuvimos un año constante de lluvia y fue lo que nos afectó, tuvimos una pérdida de mil toneladas que no pudimos rescatar. Ni en el patio, ni en la bodega tenemos suficiente producto y la cooperativa está constituida por 27 socios.»

El representante de la cooperativa mencionó que la producción debe arrancar a finales de febrero o principios de marzo, pero dependen mucho del clima, pues si llueve no pueden iniciar el ciclo.

También señaló que necesitan equipo para sacar rápido el producto y evitar que la lluvia lo afecte.

La pérdida de ventas perjudicó la liquidez de la cooperativa, que opera de acuerdo con las ventas. “La sal es un producto que se usa para muchas cosas, y la cooperativa no ha podido surtir a sus clientes regulares”.

Por Oscar Figueroa

La Razón