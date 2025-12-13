Tampico es sede de encuentro estatal de mediadores de lectura

La subgerente de Salas de Lectura del Fondo de Cultura Económica del gobierno federal, Sofía Trejo Orozco, expresó que el programa impulsa el orgullo y la pertenencia comunitaria mediante el trabajo voluntario en torno a los libros.

Con el objetivo de compartir experiencias y fortalecer el fomento a la lectura en las cuatro regiones del estado, Tampico es sede del “Encuentro Estatal de Mediadores de Salas de Lectura de Tamaulipas”, que se realiza este sábado 13 y domingo 14 de diciembre en el Centro Cultural para las Infancias (Barco, Museo del Niño), en el marco del Trigésimo aniversario del programa nacional “Mediadores de Salas de Lectura”.

“El objetivo es este encuentro con la mediación de Tamaulipas, el objetivo es el encuentro en torno al orgullo y la pertenencia porque este programa con apoyo del voluntariado con mayúsculas y negritas tiene que ver con ese proyecto de vida en torno a la lectura. Aman a la lectura y a sus comunidades”

Por su parte, el director del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), Héctor Romero Lecanda, reconoció la coordinación sostenida entre los tres órdenes de gobierno para promover la lectura durante tres décadas.

“Durante estos 30 años se ha trabajado muy de la mano entre la Federación y el estado, los municipios, Ustedes para este maravilloso trabajo que realizan”

El funcionario estatal indicó que tras participar en la reciente reunión nacional de cultura encabezada por la secretaria federal Claudia Curiel, confió en ampliar la cobertura del programa en la entidad.

“Y platicábamos cómo este programa es tan importante este 2025 es una celebración de la lectura para los jóvenes y cómo Tamaulipas se une en esta estrategia de fomentar la lectura en la estrategia Tamaulipas lee… y esperemos pronto llegar a 250 salas de lectura en Tamaulipas”

La declaratoria del programa nacional de Salas de Lectura estuvo a cargo de la maestra Estrella Gracia González, quien manifestó el compromiso colectivo de las y los mediadores.

“Celebramos 30 años de construir el colectivo y mirar horizontes conjuntos, de entusiasmo y compromiso hacia el fomento a la lectura y el libro por parte de las mediadoras y mediadores de lectura quienes diariamente ponen en marcha acciones fructíferas y gozosas de nutrida generosidad, empatía y sororidad para sumar comunidades lectoras a lo largo y ancho del país”, expresó.

Durante el encuentro se entregaron reconocimientos a mediadoras y mediadores, siendo ovacionada, María Mercedes Varela García, por 28 años de trayectoria. Nacida en Tampico el 14 de noviembre, es maestra de inglés, promotora cultural, mediadora de lectura, narradora y escritora; ha participado en talleres con Orlando Ortiz, Enrique Mijares, Silvia Peláez, Julián Herbert y Tomás Urtusástegui; y ha publicado en medios locales, estatales y nacionales, además de obras como “Sol, edades y amor es…”, “Cuentos y recuentos”, “La llave mágica”, “De chile, dulce y manteca” y “Segundo aire”.

Al evento asistieron: Julio Andrés García Pesina, director de Comunicaciones y Fomento Literario del ITCA; Julián Hernández, enlace estatal del Programa Nacional de Salas de Lectura en Tamaulipas; Amelia Galván Trejo, secretaria técnica de Cultura; y María Magdalena Argüello González, directora de Barco Centro Cultural para las Infancias.

Cynthia Gallardo

La Razón