Tampico se alista para recibir a 177 Pueblos Mágicos en el Tianguis Nacional 2026

Serán 177 Pueblos Mágicos los que se reunirán en Tampico durante noviembre de 2026

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Tamaulipas se prepara para uno de los eventos turísticos más relevantes del país.

Cerca de 180 Pueblos Mágicos se espera que participen en el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2026, que tendrá como sede a Tampico, confirmó el secretario de Turismo en el estado, Benjamín Hernández Rodríguez.

El funcionario estatal expresó que el evento se desarrollará en el Recinto Ferial de la Laguna del Carpintero, considerado uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad y un espacio clave para albergar un encuentro de esta magnitud.

“Lo que viene. Traemos proyectos para el próximo año: el tianguis nacional de pueblos mágicos que va a estar justamente aquí en este recinto tan bonito que tenemos hasta la velaria, el Recinto Ferial; por allá va a haber un área gastronómica, van a poder degustar toda la comida de todo el país de todos los pueblos mágicos»

Hernández Rodríguez confirmó que serán 177 Pueblos Mágicos los que se reunirán en Tampico durante noviembre de 2026, lo que ubicará a la ciudad en el centro del mapa turístico nacional y la consolidará como anfitriona de eventos de gran escala.

Por Cynthia Gallardo

La Razón