Urge sangre para salvar a la niña Iris

La menor, es paciente oncológica y permanece en Terapia Intensiva y requiere sangre, plasma y plaquetas B+ de forma inmediata.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La familia de la pequeña Iris Nahomy Hernández López lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para solicitar donadores voluntarios de sangre, plasma y plaquetas tipo B+, indispensables para su tratamiento inmediato. La menor, paciente oncológica, permanece internada en el área de Terapia Intensiva del Hospital Infantil de Tamaulipas y requiere apoyo continuo para estabilizar su estado de salud.

De acuerdo con sus familiares, las reservas actuales no son suficientes para cubrir las transfusiones que la niña necesita, por lo que cualquier persona con el tipo de sangre requerido podría marcar la diferencia.

Ante la gravedad del caso, pidieron a la población solidarizarse y difundir la información para llegar a posibles donadores.

Quienes deseen apoyar pueden comunicarse a los números 868 907 2961 y 834 308 5706, donde se brinda información y se coordina el proceso de donación. También pueden acudir directamente al Hospital Infantil de Tamaulipas o al Banco Estatal de Sangre, ubicado detrás de la Cruz Roja.

Las autoridades del banco sanguíneo recordaron los requisitos para una donación segura: ayuno mínimo de cuatro horas, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, no estar bajo tratamiento médico, no haber ingerido alcohol y presentar identificación oficial en original y copia. Es fundamental que el donador sea completamente sincero durante la entrevista inicial.

El llamado enfatiza que la donación es un acto altruista que puede significar la vida para quienes atraviesan momentos críticos de salud.

En pacientes oncológicos, la necesidad de plaquetas y plasma es constante, por lo que cada aportación es invaluable.

La familia de Iris Nahomy pidió a la comunidad unir esfuerzos y mostrar empatía.

“Sé valiente, dona sangre, dona vida”, señalaron, al insistir en que cualquier gesto de apoyo puede convertirse en esperanza para la menor y muchos otros pacientes que dependen de la solidaridad ciudadana.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON