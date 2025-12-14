Choca de frente contra automóvil

Por abusar de la velocidad, motociclista pega con una bici, pierde el control y se estrella en la facia delantera de un coche

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Un joven motociclista que manejaba a exceso de velocidad resultó lesionado y fue trasladado a un hospital tras protagonizar un choque múltiple.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el accidente ocurrió a las 13:45 horas en la colonia Bernardo Gutiérrez de Lara, en la calle Asentamientos Humanos entre Ingenieros y Licenciados.

Personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas brindó los primeros auxilios al afectado. Debido a que presentaba una herida considerable en la región craneal, así como golpes en brazos y piernas, fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario.

Según versiones preliminares de testigos, el motociclista circulaba a alta velocidad de sur a norte sobre la calle Asentamientos Humanos.

Al cruzar la calle Licenciados, aparentemente en un tope, perdió el control y chocó contra un ciclista que viajaba en la misma dirección.

Tras el primer impacto, perdió la dirección, se desvió hacia el carril contrario y se impactó de frente contra un vehículo Nissan Sentra, modelo antiguo, manejado por un hombre.

El conductor del automóvil declaró que circulaba de poniente a oriente por la calle Ingenieros y, al llegar a Asentamientos Humanos, giró a la derecha para dirigirse al sur. Tras avanzar unos metros, recibió el impacto frontal de la motocicleta.

Por el momento, oficiales de Tránsito Local investigan los hechos para determinar las responsabilidades correspondientes.

Por Alfredo Peña

Expreso – La Razón