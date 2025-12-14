Descubren a mujer que estaba casada con dos esposos en distintos países

Una mujer fue descubierta tras ocultar durante más de un año que estaba casada con dos hombres en Malasia y Tailandia, manteniendo una doble vida.

MALASIA.- Un matrimonio normal terminó convirtiéndose en una historia de bigamia para una mujer en Malasia, quien por largo tiempo logró ocultar la doble vida que llevaba en distintos países poniendo fin a una ola de mentiras que no logro sostener.

Todo ocurrió cuando un hombre descubrió que su esposa llevaba más de un año casada con otro hombre en un país diferente, mientras mantenía ambas relaciones en absoluto secreto.

La verdad salió a la luz gracias a Nur, hermana del primer esposo, quien decidió hacer pública la situación en redes sociales en donde compartió el documento oficial que confirmaba el segundo matrimonio de la mujer, celebrado el 5 de noviembre de 2024 en Songkhla, Tailandia.

En un encuentro con la prensa local, Nur explicó que el engaño quedó al descubierto cuando ella, junto con policías y vecinos de la zona, sorprendió a la mujer en la casa del segundo marido, un momento que terminó de destapar una doble vida que había sido cuidadosamente planificada.

De acuerdo con su testimonio, la mujer pasaba el día con su segundo esposo en una vivienda alquilada en Songkhla, ubicada a solo 19 kilómetros de Kelantan, donde residía su primer marido en Malasia.

Para no ser descubierta, la esposa regresaba cada noche a su hogar original, cruzando la frontera a diario y retomando su rutina como si nada hubiera ocurrido.

Nur aseguró que su cuñada presentó una denuncia por acoso en su contra, una acusación que ella considera completamente falsa y que ha generado tensiones dentro de la familia. mientras tanto, su hermano continúa viviendo en la misma casa con la mujer, quien se niega a abandonar el domicilio.

Hasta el momento, según afirmó Nur, las autoridades no han tomado medidas concretas sobre el caso, aunque, de acuerdo con las leyes de Malasia, la mujer podría ser acusada de bigamia y enfrentar una dura pena.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.