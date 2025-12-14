Embajada de Israel en México condena tiroteo en playa de Australia

La Embajada de Israel en México expresó su profunda conmoción y su más sentido pesar ante el ataque terrorista antisemita ocurrido en Sídney, Australia, que ha dejado hasta el momento 11 personas muertas.

Las autoridades australianas informaron que dos hombres armados atacaron al menos a 11 personas este domingo durante la celebración de la festividad judía de Janucá en la playa de Bondi de Sídney, una de las conocidas de ese país. El acto fue calificado como terrorista.

“Enviamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas y expresamos nuestro firme apoyo a la comunidad judía de Australia en este momento tan difícil”, expresó la Embajada de Israel en México.

La misma ideología.

La misma violencia.

Las mismas víctimas. pic.twitter.com/llwTVkWqJu — Israel in Mexico (@IsraelinMexico) December 14, 2025





El antisemitismo no es un fenómeno del pasado

Afirmó que “este grave suceso es un doloroso recordatorio de que el antisemitismo no es un fenómeno del pasado, sino un flagelo peligroso que continúa manifestándose en todo el mundo y que se expresa mediante incitación violenta y crímenes de odio mortales”.

Por ello, la Embajada de Israel en México expresó su plena solidaridad con la comunidad judía de Australia y con todos aquellos que luchan contra el antisemitismo y el odio.

