Estos estados inician la semana con lluvias

El paso del frente frío número 21 ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en 11 estados del noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes 15 de diciembre de 2025, el frente frío número 21 se extenderá con características de estacionario sobre la Península de Yucatán, en tanto que su masa de aire polar cubrirá el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país.

Debido a estas condiciones, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en 11 estados del noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Este es el pronóstico de lluvias para el lunes:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (sur) y Chiapas (norte y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra),Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Sotavento), Tamaulipas (sur), Oaxaca (norte y este) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima y Guerrero.

Viento Norte en el golfo de Tehuantepec

El paso del frente frío 21 traerá consigo condiciones que ocasionarán descenso de las temperaturas, así como viento de componente norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en las regiones istmo y golfo de Tehuantepec de Oaxaca y Chiapas, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, y con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje elevado

Otro de los efectos de este frente frío será el oleaje elevado en las costas del golfo de Tehuantepec, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Tamaulipas y Veracruz.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

